Thomas Fabbiano al turno decisivo nelle qualificazioni degli AO. Superato il giapponese Santillan in tre parziali.

Sofferto successo per Thomas Fabbiano al secondo turno di qualificazione degli Australian Open.

L’azzurro ha superato il giapponese Akira Santillan, 19 anni, Nr. 211 Atp, con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 in un’ora e 56 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il brasiliano Andre Ghem, classe 1982, n.219 ATP, giocatore esperto e insidioso ma alla sua portata.

Bene così! Thomas ha sofferto molto, è vero, ma anche oggi è riuscito a venire a capo di un match difficile. L’avversario era più forte della posizione occupata nel ranking Atp e l’ha dimostrato, specie nei primi due parziali. Bravo Fabbiano a non perdere mai la calma e a continuare con il suo tennis solido e regolare.

Primo set: parziale stranissimo, in cui il nipponico si lascia preferire per otto giochi, si salva per il rotto della cuffia nel nono gioco e strappa infine il servizio all’azzurro nel gioco successivo.

L’inizio di Santillan è veemente: potente al servizio, bravo da fondo campo (soprattutto con il diritto) e abile a seguire a rete. Fabbiano viene inizialmente disorientato e rischia subito di pagare dazio. Il secondo gioco è lunghissimo e l’italiano deve annullare ben quattro palle break per rimanere attaccato all’avversario.

Con il passare dei minuti, Thomas cerca di prendere le contromisure al giapponese ma Santillan spinge forte. Altre due palle break per lui nel sesto gioco, anche in questo caso annullate dall’italiano che gira così sul 3-3 dopo 25 minuti di gioco.

La pazienza dell’azzurro potrebbe essere premiata nel nono gioco, gioco in cui si procura ben quattro palle break ma, per gratuiti o per bravura dell’avversario, non le sfrutta ed è costretto così a tenere il servizio per non perdere il parziale.

Il decimo game corona invece la grande pressione di Santillan che, al secondo set point a disposizione, chiude il parziale per 6-4 in 45 minuti di gioco.

Secondo set: Fabbiano ha il merito di non perdersi d’animo ma di ricominciare subito a tessere la propria tela, fatta di gioco pulito, grandi angoli e solidità.

I frutti arrivano già nel primo gioco, con il primo break dell’incontro per l’italiano. Si pensa finalmente che la partita sia sul punto di svoltare ma, un brutto turno di servizio azzurro, concede il controbreak al nipponico, abile a far suo il sesto game e ad impattare sul 3-3 dopo 21 minuti di gioco.

Il punto più bello giocato dall’italiano rappresenta la svolta nel parziale e nell’incontro. Avviene sulla palla break per l’azzurro nel settimo gioco, conqistato da Thomas grazie a una splendida risposta di diritto finalizzata da una volee in controtempo. E’ il break del nuovo sorpasso.

Il giapponese ha il difetto di non crederci più, il suo gioco inizia a mostrare qualche crepa e l’italiano naviga così senza problemi verso la conquista del set.

Servono due set point a Fabbiano per riuscirci che, grazie a una solida prima al centro, conquista nel decimo gioco.

E’ 6-4 Fabbiano in 36 minuti di gioco.

Terzo set: inizio da brividi per l’italiano.

Fabbiano, infatti, cede subito il servizio ai vantaggi nel secondo gioco, mandando in fuga l’avversario.

La gioia sul volto del nipponico si spegne presto grazie alla veemente reazione del nostro portacolori; Thomas conquista dodici dei successivi quindici punti, recuperando così il break di vantaggio e portandosi sul 3-2 e servizio dopo 18 minuti di gioco.

Il match è ormai in discesa per l’azzurro che sfrutta l’onda di entusiasmo per chiuderla il prima possibile.

Dal canto suo, Santillan oppone poca resistenza e si spegne con il passare dei minuti. L’ennesimo break italiano, a 15 nel settimo gioco, apre a Thomas l’autostrada per il terzo turno.

Tenere il servizio nel gioco successivo è però un brivido: deve infatti ricorrere a quattro match point prima di avere la meglio sul nipponico. E’ 6-2 per Fabbiano in 35 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open A. Santillan A. Santillan 6 4 2 T. Fabbiano [31] T. Fabbiano [31] 4 6 6 Vincitore: T. Fabbiano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Santillan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Santillan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Santillan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Santillan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Santillan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Davide Sala