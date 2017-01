Davis Cup: Nenad Zimonjic è il nuovo capitano della Serbia

Nenad Zimonjic è il nuovo capitano della squadra serba di Coppa Davis in sostituzione di Bogdan Obradovic, che era in carica dal 2007.

Il presidente della federazione serba Mirko Petrovic ha dichiarato: “Il contratto di Obradovic con la federazione scadeva il 21 gennaio, il consiglio della Federtennis ha quindi deciso di nominare Nedad Zimonjic come nuovo capitano della Serbia.

Ringraziamo Bogdan Obradovic per quello che ha compiuto negli ultimi nove anni, in cui l’apice è stato raggiunto nel 2010 con la prima insalatiera. I nostri giocatori hanno inoltre raggiunto la semifinale nel 2011 e la finale nel 2013. Ora crediamo che Nedad Zimonjic possa continuare questa tradizione di successo portando con sè i giovani nei tornei ATP grazie alla sua esperienza.”

Zimonjic debutterà in panchina contro la Russia dal 3 al 5 febbraio prossimo in casa a Nis.