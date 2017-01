Paolo Lorenzi eliminato da Troicki al secondo turno del torneo 250 di Sydney

Esce sconfitto Paolo Lorenzi al secondo turno del torneo ATP Sydney 250 (Cemento, $437.380).

Il tennista azzurro è stato superato dal serbo Viktor Troicki, 30 anni, Nr. 29 Atp, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco.

Niente da rimproverare a Paolino: l’avversario di oggi era superiore e l’ha dimostrato sul campo. Resta qualche rammarico per un paio di chance sprecate nel secondo parziale ma il punteggio rispecchia correttamente i valori in campo.

Sotto ora a recuperare energie e a incrociare le dita in vista del sorteggio. Un buon sorteggio potrebbe permettere di sognare il superamento del miglior risultato ottenuto agli AO due anni or sono.

Primo set: parziale dominato dall’avversario.

Paolino non trova la sicurezza al servizio mostrata lunedi e soffre oltremodo i propri turni di battuta.

Già nel secondo gioco, infatti, si assiste a una lotta, con Paolo impegnato ad annullare tre palle break; l’allungo di Troicki è però solo rimandato.

Il break avviene nel quarto gioco, a 30, break che manda avanti il serbo per 3-1 dopo 20 minuti di gioco.

L’aggressività in risposta dell’avversario è complementare a una prima di servizio ingiocabile (chiuderà con il 93% di prime conquistate il primo parziale) e con un solido gioco da fondo campo. Tutti elementi che non permettono all’azzurro di rientrare in partita, anzi, Lorenzi soffre ancora.

Deve annullare un set point nell’ottavo game, ennesimo game fiume, prima di arrendersi a Troicki.

Il serbo tiene a zero il gioco successivo e conquista così il set per 6-3 in 42 minuti di gioco.

Secondo set: parziale molto più equilibrato.

Si parte ed è lotta pura. Paolo soffre ancora nel primo gioco, dove deve ricorrere a tutta la sua abilità per non concedere il break ma, con il passare dei minuti, sale di ritmo e si procura ottime chance.

Come la palla break nel quarto gioco, procurata ai vantaggi, ma che rimarrà la prima e ultima del match, ben annullata dal serbo.

La svolta avviene nel settimo game. Lorenzi va in sofferenza al servizio e Troicki ne approfitta: al termine di uno scambio durissimo, a Paolo scappa un diritto lungo ed è il break che fa calare il sipario sul match.

Non vi saranno infatti più possibilità di rientro per l’azzurro mentre il serbo si limiterà a gestire il vantaggio acquisito.

Il servizio tenuto a 15 nel decimo gioco, permette a Troicki di accedere ai quarti di finale. E’ 6-4 in 50 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Sydney Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 3 4 Viktor Troicki [3] Viktor Troicki [3] 6 6 Vincitore: V. TROICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 V. Troicki 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 V. Troicki 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Troicki 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 0-1

P. Lorenzi - V. Troicki

01:32:33

3 Aces 12

5 Double Faults 1

59% 1st Serve % 60%

34/49 (69%) 1st Serve Points Won 30/33 (91%)

14/34 (41%) 2nd Serve Points Won 12/22 (55%)

8/10 (80%) Break Points Saved 1/1 (100%)

9 Service Games Played 10

3/33 (9%) 1st Return Points Won 15/49 (31%)

10/22 (45%) 2nd Return Points Won 20/34 (59%)

0/1 (0%) Break Points Won 2/10 (20%)

10 Return Games Played 9

48/83 (58%) Total Service Points Won 42/55 (76%)

13/55 (24%) Total Return Points Won 35/83 (42%)

61/138 (44%) Total Points Won 77/138 (56%)

41 Ranking 29

35 Age 30

Rome, Italy Birthplace Belgrade, Serbia

Siena, Italy Residence Belgrade, Serbia

6’0″ (182 cm) Height 6’4″ (193 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 189 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2006

0/1 Year to Date Win/Loss 1/1

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 3

$2,902,742 Career Prize Money $7,079,501

Davide Sala