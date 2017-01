Australian Open Qualificazioni Femminili: Il Tabellone (con tutti gli spot). Al via la nostra Jasmine Paolini

C’è Jasmine Paolini nelle qualificazioni dell’Australian Open.

L’azzurra sfiderà al suo esordio assoluto in una prova Major, la slovacca Rebecca Sramkova classe 1996, n.118 WTA.

Tabellone di Qualificazione (con tutti gli spot)

[1] Stefanie Voegele vs Anna Kalinskaya

Abbie Myers vs Amra Sadikovic

Tara Moore vs Dalma Galfi

Lina Gjorcheska vs [18] Sachia Vickery

[2] Tatjana Maria vs Ksenia Pervak

Anastasiya Komardina vs Jil Teichmann

Sesil Karatantcheva vs Anna Blinkova

Lesley Kerkhove vs [17] Aleksandra Krunic

[3] Kai-Chen Chang vs Barbara Haas

Veronika Kudermetova vs Sabina Sharipova

Michaella Krajicek vs Quirine Lemoine

Daniela Hantuchova vs [13] Natalia Vikhlyantseva

[4] Jennifer Brady vs Victoria Kamenskaya

Barbora Stefkova vs Alizé Lim

Francoise Abanda vs Storm Sanders

Tereza Smitkova vs [14] Taylor Townsend

[5] Aliaksandra Sasnovich vs Riko Sawayanagi

Conny Perrin vs Paula Cristina Goncalves

Aryna Sabalenka vs Ipek Soylu

Na-Lae Han vs [22] Fangzhou Liu

[6] Julia Boserup vs Ayumi Morita

Julia Glushko vs Tereza Martincova

Mihaela Buzarnescu vs Olga Govortsova

Olivia Rogowska vs [21] Cindy Burger

[7] Rebecca Sramkova vs Jasmine Paolini

Shuko Aoyama vs Jamie Loeb

Virginie Razzano vs Aleksandra Wozniak

Aleksandrina Naydenova vs [23] Su Jeong Jang

[8] Maryna Zanevska vs Anastasia Pivovarova

Ksenia Lykina vs Naiktha Bains

Miyu Kato vs Teliana Pereira

Mona Barthel vs [15] Richel Hogenkamp

[9] Nina Stojanovic vs Valentini Grammatikopoulou

Eri Hozumi vs Tamara Zidansek

Viktoriya Tomova vs Ivana Jorovic

Hiroko Kuwata vs [20] Isabella Shinikova

[10] Sílvia Soler-Espinosa vs Bethanie Mattek-Sands

Amandine Hesse vs Laura Robson

Lucie Hradecka vs Antonia Lottner

Nadia Podoroska vs [24] Elizaveta Kulichkova

[11] Ana Bogdan vs Arantxa Rus

Ellen Perez vs Tadeja Majeric

Barbora Krejcikova vs Asia Muhammad

Nigina Abduraimova vs [19] Kai-Lin Zhang

[12] Lin Zhu vs Tammi Patterson

Jennifer Elie vs Catalina Pella

Dalila Jakupovic vs Ons Jabeur

Vera Lapko vs [16] Elitsa Kostova