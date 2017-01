Roger Federer parla di Edberg e Kyrgios: “Da giovane rompevo racchette ed ero molto instabile”

Roger Federer ha rilasciato un’intervista al magazine italiano IoDonna a riguardo di Stefan Edberg: “Lo considero il mio idolo d’infanzia. E’ un signore”.

Sulle Olimpiadi di Rio, lo svizzero ha commentato: “E’ stato difficile non poter disputare le Olimpiadi di Rio ma ho guardato avanti”.

“Da giovane rompevo racchette ed ero molto instabile, sono maturato grazie al supporto di un grande team”, ha concluso.

Ad un giornale australiano invece Federer ha dichiarato su Kyrgios: “Non credo che io sia la persona giusta per dare dei consigli a Nick, perché credo che bisogna sperimentare tutto da solo.

Nick è uno dei più grandi talenti che abbiamo nel tennis in questo momento e credo che posso fare una grande carriera ed entrare nella Hall of Fame.”

Lorenzo Carini