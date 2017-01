E’ ufficiale: Maria Sharapova ritornerà nel circuito nel torneo di Stoccarda

E’ stato reso noto dagli organizzatori del torneo WTA Premier di Stoccarda che Maria Sharapova ritornerà in campo per la prima volta dopo la squalifica il prossimo 26 aprile per disputare il torneo tedesco.

Dopo 15 mesi di sospensione, ci sarà il ritorno della russa sulla terra tedesca, in un torneo che ha vinto in tre occasioni. “Sono davvero felice per Maria e per il nostro pubblico che potrà vedere il suo ritorno in campo”, dichiara Markus Günthardt, direttore del torneo. “Il suo ritorno nella Porsche Arena è un regalo favoloso per i nostri spettatori, ancor di più nel nostro 40esimo anniversario”.” ha aggiunto.