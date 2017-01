Sachia Vickery e la voglia di andare alle quali dell’Australian Open. Scene comiche ad Hobart

Il match tra Elise Mertens e Sachia Vickery a Hobart veniva segnalato come sospetto non per via delle scommesse ma perchè entrambe le giocatrici volevano partecipare alle qualificazioni dell’Australian Open ma erano ancora impegnate nel torneo di Hobart.

Dopo aver vinto il primo game (entrambe hanno giocato da fermo), l’americana Vickery si è ritirata facendo approdare automaticamente ai quarti la belga.

La scena è stata comica perchè entrambe le giocatrici hanno chiamato il fisioterapista dopo il primo gioco, ma la più lesta a ritirarsi è stata l’americana.

E’ stata palesemente una gara a chi si ritirava per prima.

Ora la Vickery potrà arrivare in tempo per disputare le quali dell’Australian Open.