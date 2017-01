Fabio Fognini esce al primo turno al torneo Atp 250 di Sydney. Un duplice 6-4 regala il successo a Kohlschreiber.

Esce sconfitto Fabio Fognini al primo turno del torneo ATP Sydney 250 (Cemento, $437.380).

Il tennista azzurro è stato sconfitto dal tedesco Philipp Kohlschreiber, 33 anni, Nr. 32 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 21 minuti di gioco.

Rientro amaro per il ligure in questo 2017. Fognini ha subito il gioco avversario, non dando mai l’impressione di poter far male al teutonico. L’obiettivo ora è migliorare la condizione fisica per presentarsi al meglio agli Australian Open.

Primo set: inizio azzurro, con Fabio che brekka subito l’avversario.

Si pensa a un parziale in discesa ma così non è: il controbreak tedesco non tarda ad arrivare e si concretizza nel quarto gioco, controbreak che ristabilisce la parità.

Dopo alcune scaramucce tra i due contendenti tra il settimo e l’ottavo gioco (una palla break a testa non concretizzata), Fognini è costretto a cedere le armi.

E’ abile Kohlschreiber a spezzare il perfetto equilibrio regnante sino a quel momento e lo fa nel migliore dei modi, brekkando nettamente l’azzurro al servizio per rimanere nel parziale.

Accade nel decimo gioco, con l’italiano che perde il servizio a 15 e vede il teutonico conquistare il primo set per 6-4 in 40 minuti di gioco.

Secondo set: qui l’amarezza è ancor maggiore perchè il risultato sa di beffa.

Il parziale scorre veloce, con solo sussulti azzurri. E’ infatti Fognini a rendersi più pericoloso nel quinto gioco, dove ha a disposizione due palle break consecutive. Kohlschreiber le annulla bene e tiene il difficile turno di battuta.

Lo stesso non avviene a Fabio nel decimo gioco, ancora una volta rivelatosi decisivo.

Al servizio per rimanere nel match, Fognini soffre la pressione avversaria e cede il passo. Il primo match point a disposizione è quello buono (dopo un errore di diritto): è 6-4 Kohlschreiber in 41 minuti di gioco.

Da segnalare che Fabio sul 4 pari ha ricevuto un penalty point dopo aver protestato con l’arbitro.

La partita punto per punto



ATP Sydney Philipp Kohlschreiber [5] Philipp Kohlschreiber [5] 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 4 4 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 P. Kohlschreiber 15-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1

P. Kohlschreiber – F. Fognini

01:21:00

5 Aces 2

1 Double Faults 1

66% 1st Serve % 49%

30/38 (79%) 1st Serve Points Won 19/27 (70%)

12/20 (60%) 2nd Serve Points Won 15/28 (54%)

3/4 (75%) Break Points Saved 2/5 (40%)

10 Service Games Played 10

8/27 (30%) 1st Return Points Won 8/38 (21%)

13/28 (46%) 2nd Return Points Won 8/20 (40%)

3/5 (60%) Break Points Won 1/4 (25%)

10 Return Games Played 10

42/58 (72%) Total Service Points Won 34/55 (62%)

21/55 (38%) Total Return Points Won 16/58 (28%)

63/113 (56%) Total Points Won 50/113 (44%)

32 Ranking 47

33 Age 29

Augsburg, Germany Birthplace Sanremo, Italy

Kitzbühel, Austria Residence Arma di Taggia, Italy

5’10″ (177 cm) Height 5’10″ (177 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2001 Turned Pro 2004

1/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

7 Career Titles 4

$9,549,639 Career Prize Money $7,908,046