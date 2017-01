Francesca Schiavone eliminata al primo turno del Wta di Hobart dalla qualificata Fett

Pesante sconfitta per Francesca Schiavone al primo turno del WTA Hobart International (Cemento, $250.000).

La tennista milanese è stata superata dalla croata Jana Fett, 20 anni, Nr. 340 Wta, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco.

Ci si aspettava qualcosa di più dalla tennista azzurra oggi. La Schiavone è apparsa troppo sofferente al servizio, esponendosi spesso agli attacchi avversari, e in difficoltà fisiche nel finale di match. Tutti elementi dai quali ripartire per cercare di ingranare.

Primo set: parte male Francesca, brekkata subito nel secondo gioco dopo una dura lotta. La croata al servizio è inizialmente ingiocabile ed è così che ci si ritrova 3-0 per la Fett dopo soli 20 minuti.

L’illusione che qualcosa stia cambiando avviene tra il quarto e il quinto game; dapprima la tennista italiana annulla altre due pericolose palle break, poi brekka a 15, riportandosi un scia all’avversaria.

La gioia dura poco, il tempo di cambiare campo. Altro game di servizio della leonessa combattutissimo e altro break croato ai vantaggi, break che risulterà decisivo.

Nel settimo gioco la Schiavone ci prova ancora a rientrare nel set ma la Fett è brava a fare buona guardia: palla break annullata e 5-2 dopo 35 minuti di gioco.

Il parziale è ormai segnato e viene chiuso dalla Fett nel nono gioco: turno di battuta tenuto a zero e set vinto per 6-3 in 43 minuti di gioco.

Secondo set: parziale che ricalca il precedente.

La Fett si porta subito avanti 3-0, grazie alla fragilità di Francesca al servizio e a un doppio break pesante.

La Leonessa risale sino al 3-2, grazie a un break al quarto gioco ma anche qui la rimonta rimane solo accennata.

La Fett è ingiocabile con la prima di servizio e attacca sui turni di battuta avversari: il break croato al settimo gioco pone fine alle speranze azzurre.

Il traguardo dista solo un gioco per la croata, abilmente conquistato grazie a un turno di servizio tenuto a 15: è 6-2 per la Fett in 36 minuti.

La partita punto per punto



WTA Hobart Francesca Schiavone Francesca Schiavone 3 2 Jana Fett Jana Fett 6 6 Vincitore: J. FETT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Fett 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Schiavone 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 J. Fett 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 J. Fett 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 0-3 → 1-3 F. Schiavone 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Fett 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fett 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Schiavone 15-0 15-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Schiavone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 F. Schiavone 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Fett 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 F. Schiavone 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Fett 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

F. Schiavone - J. Fett

01:17:33

1 Aces 2

6 Double Faults 8

60% 1st Serve % 55%

17/34 (50%) 1st Serve Points Won 27/32 (84%)

9/23 (39%) 2nd Serve Points Won 8/26 (31%)

5/10 (50%) Break Points Saved 2/4 (50%)

8 Service Games Played 9

5/32 (16%) 1st Return Points Won 17/34 (50%)

18/26 (69%) 2nd Return Points Won 14/23 (61%)

2/4 (50%) Break Points Won 5/10 (50%)

9 Return Games Played 8

26/57 (46%) Total Service Points Won 35/58 (60%)

23/58 (40%) Total Return Points Won 31/57 (54%)

49/115 (43%) Total Points Won 66/115 (57%)

94 Ranking 340

36 Age 20

Milan, Italy Birthplace N/A

Milan, Italy Residence N/A

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height N/A

132 lbs. (60 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays N/A

Pro (1998) Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

7 Career Titles 0

$10,823,955 Career Prize Money $65,618

Davide Sala