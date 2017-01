Si ritira ufficialmente Nadia Petrova

Nadia Petrova ha annunciato il suo ritiro ufficiale dal tennis.

La russa non giocava un match ufficiale dal torneo di Charleston dell’aprile 2014 quando perse da Marina Erakovic.

Una serie infinita di infortuni hanno messo ko Nadia che ha dovuto appendere la racchetta al chiodo all’età di 34 anni.

I suoi risultati più importanti sono stati raccolti al Roland Garros, dove è stata semifinalista nel 2003 e nel 2005.

In carriera ha vinto 13 titoli WTA ed è stata come best ranking al n.3 del mondo nel 2006.