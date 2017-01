WTA Sydney: Roberta Vinci al secondo turno

Roberta Vinci approda al secondo turno nel torneo WTA Premier di Sydney ($776.000, hard).

L’azzurra, testa di serie n.9, ha sconfitto all’esordio la lucky loser Maria Sakkari, classe 1995, n.94 WTA, con il risultato di 64 60 in 1 ora e 13 minuti di partita.

Al secondo turno Roberta Vinci sfiderà Barbora Strycova, classe 1986, n.19 WTA.

Roberta nel primo set per due volte avanti di un break veniva raggiunta in entrambe le occasioni, con la greca che impattava sul 3 pari.

Dal 3 a 4 la Vinci, 30 pari er era alla battuta, Roberta metteva a segno un bel parziale di 10 punti a 2, conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set la pugliese dominava l’avversaria brekkando la greca nel primo, terzo e quinto gioco e portando a casa la partita per 6 a 0, concedendo solo 4 punti nei propri turni di battuta.

WTA Premier Sydney – Hard

1T Sakkari – Vinci (0-0) ore 01:00



WTA Sydney Maria Sakkari Maria Sakkari 4 0 Roberta Vinci [9] Roberta Vinci [9] 6 6 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 R. Vinci 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Sakkari 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

0 Aces 00 Double Faults 070% 1st Serve % 61%16/37 (43%) 1st Serve Points Won 21/30 (70%)6/16 (38%) 2nd Serve Points Won 9/19 (47%)1/7 (14%) Break Points Saved 2/4 (50%)8 Service Games Played 89/30 (30%) 1st Return Points Won 21/37 (57%)10/19 (53%) 2nd Return Points Won 10/16 (63%)2/4 (50%) Break Points Won 6/7 (86%)8 Return Games Played 822/53 (42%) Total Service Points Won 30/49 (61%)19/49 (39%) Total Return Points Won 31/53 (58%)41/102 (40%) Total Points Won 61/102 (60%)

Sakkari – Vinci

Jul 25, 1995 Birthday: Feb 18, 1983

21 years Age: 33 years

Greece Greece Country: Italy Italy

96 Current rank: 18

89 (Nov 21, 2016) Highest rank: 7 (Jun 27, 2016)

378 Total matches: 847

$0 Prize money: $11 374 729

678 Points: 2 210

Right-handed Plays: Right-handed