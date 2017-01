Novak Djokovic colpisce uno spettatore nella finale di Doha. Kyrgios commenta “Se fosse accaduto a me, sarei stato sospeso fino al 2025″

Novak Djokovic ieri è stato protagonista in tutti sensi nella finale vinta contro Andy Murray a Doha.

Il serbo infatti durante la partita ha colpito involontariamente uno spettatore con la pallina dopo aver perso un punto ed ha ricevuto solo un warning dal Giudice di Sedia, Carlos Bernandes.

Dichiara Novak sull’accaduto: “Purtroppo Succede. Ho commesso un errore e, naturalmente, mi dispiace, ma non c’era alcun intento da parte mia di voler colpire qualcuno”.

Nick Kyrgios, protagonista assoluto di gesti considerati folli, ha scritto un tweet sulla vicenda: “Se fosse accaduto a me, sarei stato squalificato e sospeso fino al 2025″, ha scherzato il giovane giocatore di Canberra.

For those who did not see, here is the moment where Nole picked up a warning in set one. #ATP pic.twitter.com/pYB7g3fBzn

— TennisNow (@Tennis_Now) 7 gennaio 2017