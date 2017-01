Da Sydney: Fabio Fognini tranquillo. Lorenzi si allena con Fabbiano. La Vinci con la Stosur

Sono appena tornata dai campi, non sono riuscita a vedere l’ultimo match (Kasatkina-Babos) perché faceva davvero troppo caldo. Non sono un’esperta, sono solo una tifosa e questo è il mio primo torneo dal vivo, mi limito a dirvi quello che ho visto:

- due partite senza storia, Kuznetsova-Puig e McHale-Falconi, quest’ultima mai entrata in partita, mentre la Kuz era di un altro livello anche se mi è sembrata un po’ appesantita.

- Bouchard-Zhang, partita combattuta solo nel primo set ma mi è sembrato che la canadese avesse sempre in pugno il match, appena alzava un po’ il livello portava a casa il punto.

- Match molto combattuto tra Duan e Rodionova, la cinese ha vinto ma sinceramente non mi ha molto impressionato, molto goffa nei movimenti.

- giro ai campi di allenamento, Hingis di nuovo ad allenarsi da sola (solo con il suo team ovviamente), la Vinci con la Stosur, la Kerber con la Radwanska, Fabbiano con Lorenzi.

- Bencic-Putintseva, ho visto solo qualche scambio e non avevo quasi riconosciuto la svizzera, mi è sembrata molto fuori forma.

- infine ho visto tutto il match di doppio di Fabio Fognini, a parte un paio imprecazioni verso qualche malcapitato Fabio mi è sembrato tranquillo, in forma e in buona confidenza con il suo compagno, hanno vinto meritatamente e convincendo, tra l’altro il match point l’ha realizzato proprio Fognini con un bel lob. Fabio non è sembrato avere problemi fisici, quindi probabilmente il problema all’inguine di 2 giorni fa non era nulla di serio per fortuna.

Da Sydney, L’amica Lex