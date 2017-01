ATP Brisbane: Grigor Dimitrov supera Kei Nishikori e vince il torneo. Da domani sarà al n.15 del mondo (Video)

Torna a vincere Grigor Dimitrov.

Dimitrov torna finalmente alla ribalta vincendo l’ATP 250 di Brisbane, che potrebbe davvero ridare al bulgaro quella fiducia necessaria per fare di nuovo bene nei tornei.

Grigor ha sconfitto in finale Kei Nishikori in tre set conquistando il quinto torneo in carriera.

Dimitrov non vinceva un torneo del circuito maggiore dal giugno 2014 quando vinse al Queen’s.

Da domani sarà al n.15 del mondo.

ATP Brisbane 250 | Cemento | $437.380 – Finali

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [WC] Thanasi Kokkinakis / Jordan Thompson vs Gilles Muller / Sam Querrey



2. [7] Grigor Dimitrov vs [3] Kei Nishikori (non prima ore: 10:00)