Thomas Fabbiano: “Il mio livello di gioco è in miglioramento di giorno in giorno dopo una preparazione invernale intensa di 5 settimane e piccoli problemi personali in fase di superamento”

Thomas Fabbiano si affida alla sua pagina facebook per commentare la rocambolesca sconfitta di quest’oggi con tre match point a favore nelle qualificazioni dell’atp di Sidney contro il brasiliano Thiago Monteiro (n.82 atp).

Queste le sue parole: “Perdere partite tirate come quella di oggi, dopo 2 ore e mezza sotto un sole caldissimo, contro un avversario giovane in ascesa, con vari match point a favore è una bella prova di carattere che mi ritrovo ad affrontare. Eppure sono soddisfatto della mia prestazione in generale. Il mio livello di gioco è in miglioramento di giorno in giorno dopo una preparazione invernale intensa di 5 settimane e piccoli problemi personali in fase di superamento. Domani è un altro giorno e ritorneró in campo a colpire ogni singola palla con ancora più determinazione per essere pronto all’occasione che nelle prossime settimane mi si presenterà.