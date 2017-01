ATP Doha: Novak Djokovic batte Andy Murray e vince il 67 esimo titolo in carriera (Video)

Novak Djokovic per il secondo anno consecutivo vince il torneo ATP 250 di Doha ($1.237.190, hard) .

Il campione serbo ha sconfitto in finale l’attuale n.1 del mondo Andy Murray con il risultato di 63 57 64 dopo 2 ore e 54 minuti di partita.

Per Djokovic si tratta del 67 esimo successo in carriera.

Novak dopo aver vinto il primo set per 6 a 3 si è trovato nella seconda frazione avanti per 5 a 3.

Sul 5 a 4 il serbo, sul 30 a 0 e servizio a disposizione, commetteva un doppio fallo e poi sprecava tre palle match, con Murray che alla seconda palla break a disposizione piazzava il controbreak e impattava sul 5 pari.

Il britannico poi sul 6 a 5 in suo favore, 30-40 e set point, piazzava una risposta vincente di rovescio, brekkava Novak, e riusciva a conquistare la seconda frazione per 7 a 5.

Nel terzo e decisivo set Djokovic sul 2 a 3, dallo 0-30, riusciva a tenere il turno di battuta ai vantaggi, annullando anche una palla break e poi nel game successivo brekkava a 0 il n.1 del mondo.

Novak avanti per 5 a 3, sul 5 a 4, 0-30 ed era alla battuta, conquistava quattro punti consecutivi chiudendo la partita per 6 a 4, mettendo a segno sulla palla match un bel diritto vincente dopo aver comandato lo scambio fin dall’inizio.

ATP Doha 250 | Cemento | $1.237.190 – Finale

Centre Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [1] Andy Murray vs [2] Novak Djokovic



ATP Doha Andy Murray [1] Andy Murray [1] 3 7 4 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 6 5 6 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 A. Murray 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 df 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Murray 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

8 Aces 24 Double Faults 360% 1st Serve % 72%39/50 (78%) 1st Serve Points Won 54/79 (68%)16/34 (47%) 2nd Serve Points Won 19/31 (61%)1/4 (25%) Break Points Saved 5/7 (71%)15 Service Games Played 1625/79 (32%) 1st Return Points Won 11/50 (22%)12/31 (39%) 2nd Return Points Won 18/34 (53%)2/7 (29%) Break Points Won 3/4 (75%)16 Return Games Played 1555/84 (65%) Total Service Points Won 73/110 (66%)37/110 (34%) Total Return Points Won 29/84 (35%)92/194 (47%) Total Points Won 102/194 (53%)

Djokovic – Murray

May 22, 1987 Birthday: May 15, 1987

29 years Age: 29 years

Serbia Serbia Country: Great Britain Great Britain

2 Current rank: 1

1 (Oct 31, 2016) Highest rank: 1 (Jan 02, 2017)

1 070 Total matches: 967

$107 688 878 Prize money: $58 715 019

11 780 Points: 12 410

Right-handed Plays: Right-handed