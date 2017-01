Ad Hobart diversi forfait. Sara Errani diventa testa di serie n.10

Notevoli cambiamenti nel tabellone principale del torneo WTA International di Hobart.

Sara Errani è diventata testa di serie n.10 dopo diversi ritiri. L’azzurra sfiderà all’esordio una qualificata o una Lucky loser invece di Kristina Mladenovic.

WTA Hobart International | Cemento | $250.000

(1) Bertens, Kiki vs Beck, Annika

Voskoboeva, Galina vs Parmentier, Pauline

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (7) Mladenovic, Kristina

(5) Doi, Misaki vs (WC) Cabrera, Lizette

(WC) Schiavone, Francesca vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Petkovic, Andrea vs (9) Osaka, Naomi

(10) Errani, Sara vs Qualifier/Lucky Loser

Golubic, Viktorija vs Safarova, Lucie

Flipkens, Kirsten vs (WC) Fourlis, Jaimee

Jankovic, Jelena vs (3) Niculescu, Monica

(6) Cornet, Alizé vs Pliskova, Kristyna

Tsurenko, Lesia vs Larsson, Johanna

Arruabarrena, Lara vs Qualifier/Lucky Loser

Rogers, Shelby vs (2) Sevastova, Anastasija