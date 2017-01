Da Sydney: Lo “spettacolo” cinese durante l’incontro di Thomas Fabbiano

Una nostra cara utente Lex presente a Sydney ha parlato di un fatto curioso accaduto durante il match di Thomas Fabbiano nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Sydney.

“Stamattina ero ai campi e ho visto il 2 e 3 set di Fabbiano. In realtà dai match point in poi non è stato Fabbiano a giocare male ma Monteiro che ha iniziato a spingere. Inoltre alla fine del 2 set con Fabbiano ancora in vantaggio, al campo di fronte è iniziato uno stupido spettacolo cinese con persone mascherate e tamburi, tutti i tifosi che stavano assistendo sono rimasti esterrefatti, era una situazione ridicola, non capisco come l’organizzazione abbia potuto permetterlo.

“I giocatori non si sono lamentati ma sicuramente in quel momento (fondamentale per Thomas) un po’ la concentrazione è venuta meno. Episodio a parte, è stato un peccato perdere questo match ma non sarei distruttiva perché siamo a inizio stagione e stamattina faceva un caldo pazzesco a Sydney, il sole picchiava forte.“