WTA Brisbane: Facile successo di Karolina Pliskova. Settimo sigillo in carriera nel circuito maggiore

Facile vittoria di Karolina Pliskova che si è aggiudicata il torneo WTA Premier di Brisbane ($1.000.000, hard).

La tennista ceca, al settimo successo in carriera nel circuito maggiore, ha sconfitto in finale Alize Cornet, con il risultato di 60 63 in 1 ora e 7 minuti di partita.

Come dicevamo per Karolina si tratta del settimo titolo vinto nel circuito maggiore dopo i successi a Nottingham, Cincinnati, Praga, Seoul, Linz e Kuala Lumpur.

Da domani sarà al n.5 del mondo, eguagliando il suo best ranking.

WTA Brisbane Karolina Pliskova [3] Karolina Pliskova [3] 6 6 Alizé Cornet Alizé Cornet 0 3 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Cornet 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Cornet 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-2 → 4-3 K. Pliskova 15-0 15-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-0 → 6-0 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 K. Pliskova 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

01:06:08

7 Aces 1

0 Double Faults 3

47% 1st Serve % 48%

19/21 (90%) 1st Serve Points Won 15/24 (63%)

13/24 (54%) 2nd Serve Points Won 6/26 (23%)

0/0 (0%) Break Points Saved 3/8 (38%)

7 Service Games Played 8

9/24 (38%) 1st Return Points Won 2/21 (10%)

20/26 (77%) 2nd Return Points Won 11/24 (46%)

5/8 (63%) Break Points Won 0/0 (0%)

8 Return Games Played 7

32/45 (71%) Total Service Points Won 21/50 (42%)

29/50 (58%) Total Return Points Won 13/45 (29%)

61/95 (64%) Total Points Won 34/95 (36%)

6 Ranking 41

24 Age 26

Louny, Czech Republic Birthplace Nice, France

Monte Carlo, Monaco Residence Nice, France

6′ 1″ (1.86 m) Height 5′ 8″ (1.73 m)

159 lbs. (72 kg) Weight 139 lbs. (63 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2009) Turned Pro Pro (2006)

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

6 Career Titles 5

$6,932,726 Career Prize Money $5,041,335