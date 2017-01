Challenger Bangkok 2 e Canberra: I Main Draw. Alessandro Bega presente in Thailandia

Alessandro Bega è presente nel tabellone principale del torneo challenger di Bangkok 2.

Nessun azzurro a Canberra.

Challenger Bangkok 2 | Cemento | $50.000

(1) Tipsarevic, Janko vs Gerasimov, Egor

Qualifier vs Doumbia, Sadio

Krawietz, Kevin vs Olivetti, Albano

(WC) Sirijatiyaporn, Werapath vs (7) Michon, Axel

(3) Karatsev, Aslan vs Gigounon, Germain

Qualifier vs Qualifier

Sekiguchi, Shuichi vs (WC) Burapharitta, Phassawit

(WC) Kawin, Patcharapol vs (6) Mertens, Yannick

(5) Barrere, Gregoire vs Bega, Alessandro

Li, Zhe vs Ilkel, Cem

Kwon, Soon Woo vs Maden, Yannick

Langer, Nils vs (4) Kolar, Zdenek

(8) Safranek, Vaclav vs Qualifier

Zopp, Jurgen vs (WC) Tanasugarn, Chaleechan

Mektic, Nikola vs Silva, Frederico Ferreira

Nguyen, Daniel vs (2) Garin, Christian

Challenger Canberra | Cemento | $75.000

(1) Struff, Jan-Lennard vs (WC) Walkin, Brandon

(WC) Harris, Andrew vs Fancutt, Thomas

Qualifier vs Vukic, Aleksandar

Qualifier vs (5) Kravchuk, Konstantin

(3) Herbert, Pierre-Hugues vs (WC) Popyrin, Alexei

Qualifier vs Shapovalov, Denis

Podlipnik-Castillo, Hans vs (WC) Puttergill, Calum

Moutet, Corentin vs (6) Darcis, Steve

(7) Berlocq, Carlos vs De Waard, Steven

Albot, Radu vs Halys, Quentin

Kelly, Dayne vs Falla, Alejandro

Qualifier vs (4) Olivo, Renzo

(8) Sela, Dudi vs Jasika, Omar

Moraing, Mats vs Molteni, Andres

Prashanth, N Vijay Sundar vs Groth, Sam

Nolan, Daniel vs (2) Melzer, Gerald