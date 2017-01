ATP Auckand: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana.

ATP Auckland 250 | Cemento | $450.110

(1) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Zeballos, Horacio vs Vesely, Jiri

Qualifier vs (WC) Brown, Dustin

Mannarino, Adrian vs (8) Baghdatis, Marcos

(3) Ferrer, David vs Bye

Qualifier vs Haase, Robin

Bagnis, Facundo vs Qualifier

Sousa, Joao vs (5) Ramos-Vinolas, Albert

(6) Lopez, Feliciano vs (WC) Venus, Michael

(WC) Sitak, Artem vs Chardy, Jeremy

Qualifier vs Garcia-Lopez, Guillermo

Bye vs (4) Sock, Jack

(7) Johnson, Steve vs Robert, Stephane

Lu, Yen-Hsun vs Khachanov, Karen

Jaziri, Malek vs Schwartzman, Diego

Bye vs (2) Isner, John