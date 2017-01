ATP Sydney: Il Tabellone Principale. Ostacoli tedeschi per Lorenzi e Fognini

Paolo Lorenzi e Fabio Fognini saranno impegnati la prossima settimana nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Sydney.

Gli ostacoli saranno rispettivamente il tedesco Florian Mayer per il n.1 italiano e un altro teutonico, Philipp Kohlschreiber per il ligure.

ATP Sydney 250 | Cemento | $437.380

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Evans, Daniel vs Qualifier

Verdasco, Fernando vs (8) Granollers, Marcel

(4) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Zverev, Mischa vs Almagro, Nicolas

(WC) De Minaur, Alex vs Paire, Benoit

Kuznetsov, Andrey vs (7) Klizan, Martin

(5) Kohlschreiber, Philipp vs Fognini, Fabio

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs (WC) Thompson, Jordan

Mayer, Florian vs Lorenzi, Paolo

Bye vs (3) Troicki, Viktor

(6) Muller, Gilles vs Dolgopolov, Alexandr

Qualifier vs Edmund, Kyle

Bellucci, Thomaz vs Mahut, Nicolas

Bye vs (2) Cuevas, Pablo