WTA Auckland: Primo successo in carriera per Lauren Davis (Video)

E’ Lauren Davis la vincitrice del torneo WTA International di Auckland.

Lauren ha sconfitto in finale per 63 61, in un’ora ed undici minuti di gioco, la croata Ana Konjuh, numero 47 Wta ed ottava testa di serie.

Per la 23enne statunitense si tratta del primo titolo WTA conquistato in carriera.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Demi Schuurs / Renata Voracova vs [3] Kiki Bertens / Johanna Larsson



WTA Auckland Demi Schuurs / Renata Voracova Demi Schuurs / Renata Voracova 2 2 Kiki Bertens / Johanna Larsson [3] Kiki Bertens / Johanna Larsson [3] 6 6 Vincitori: BERTENS / LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Bertens / Larsson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 D. Schuurs / Voracova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Schuurs / Voracova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 K. Bertens / Larsson 15-0 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 D. Schuurs / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Schuurs / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bertens / Larsson 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Schuurs / Voracova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Schuurs / Voracova 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 K. Bertens / Larsson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Lauren Davis vs [8] Ana Konjuh (non prima ore: 03:00)



WTA Auckland Lauren Davis Lauren Davis 6 6 Ana Konjuh [8] Ana Konjuh [8] 3 1 Vincitore: L. DAVIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Konjuh 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 L. Davis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Konjuh 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Davis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Konjuh 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Davis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1 Aces 21 Double Faults 548% 1st Serve % 45%19/26 (73%) 1st Serve Points Won 14/23 (61%)18/28 (64%) 2nd Serve Points Won 10/28 (36%)2/3 (67%) Break Points Saved 3/8 (38%)8 Service Games Played 89/23 (39%) 1st Return Points Won 7/26 (27%)18/28 (64%) 2nd Return Points Won 10/28 (36%)5/8 (63%) Break Points Won 1/3 (33%)8 Return Games Played 837/54 (69%) Total Service Points Won 24/51 (47%)27/51 (53%) Total Return Points Won 17/54 (31%)64/105 (61%) Total Points Won 41/105 (39%)

61 Ranking 47

23 Age 19

Gates Mills, OH, USA Birthplace Dubrovnik, Croatia

Boca Raton, FL, USA Residence Dubai, UAE

5′ 2″ (1.57 m) Height 5′ 9″ (1.74 m)

121 lbs. (55 kg) Weight 143 lbs. (65 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (January 2011) Turned Pro Pro (2014)

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$1,598,064 Career Prize Money $1,277,341