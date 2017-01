Combined Brisbane: Risultati Semifinali Maschili e Finale Femmiile. Dimitrov elimina Raonic ora sfiderà Nishikori che si è imposto su Wawrinka (Video)

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo Combined di Brisbane.

Saranno Grigor Dimitrov e Kei Nishikori i finalisti del torneo ATP 250 di Brisbane.

Dimitrov ha eliminato in semifinale per 76(7) 62, in un’ora e 27 minuti di gioco, il canadese Milos Raonic, numero 3 del ranking.

In finale per il 25enne di Haskovo ci sarà il giapponese Kei Nishikori che si è imposto per 76(3) 63, in un’ora e 41 minuti di partita, sullo svizzero Stan Wawrinka.

Combined Brisbane | Cemento | Semifinali M – Finale F

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Thanasi Kokkinakis / Jordan Thompson vs [4] Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin



2. [3] Kei Nishikori vs [2] Stan Wawrinka (non prima ore: 03:30)



3. [1] Milos Raonic vs [7] Grigor Dimitrov (non prima ore: 05:30)



4. [3] Karolina Pliskova vs Alizé Cornet (non prima ore: 10:00)



5. [1] Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina