Challenger Bangkok 2: Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana.

Challenger Bangkok 2 | Cemento | $50.000

(1) Ilhan, Marsel vs Bye

Sun, Fajing vs (WC) Sornbutnark, Warit

Isarow, Pruchya vs Reboul, Fabien

(WC) Kumthonkittikul, Worarin vs (7) Balaji, N.Sriram

(2) Chen, Ti vs Bye

Navasirisomboon, Jirat vs Moeller, Marvin

Lee, Kuan-Yi vs Chang, Yu

(WC) Congcar, Congsup vs (6) Glasspool, Lloyd

(3) Fayziev, Sanjar vs Bye

Karimov, Jurabek vs (WC) Srirat, Tanakorn

Wachiramanowong, Kittipong vs Mukund, Sasi Kumar

Peng, Hsien-Yin vs (5) Altmaier, Daniel

(4) Hong, Seong-chan vs Bye

(WC) Phunsawat, Chanon vs Rawat, Sidharth

Bodhidatta, Punn vs (WC) Kaewsuto, Chayanon

Onishi, Ken vs (8) Wang, Jimmy