Video del Giorno: L’incredibile prodezza di Jack Sock

Nella vita sono ottimi amici, eppure in campo non c’è amicizia che tenga. In occasione del match che ha aperto la sfida di Hopman Cup tra Stati Uniti ed Australia, infatti, Jack Sock ha impartito a Nick Kyrgios un fragoroso ed incontrovertibile duplice 6-2.

Quando la sfida era già ampiamente incanalata verso quella che sarebbe stata la sua naturale conclusione, nel terzo gioco del secondo set l’americano si è esibito in una incredibile prodezza: il passante-tweener vincente, giocato in corsa, ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta e strappato un sorriso (di sbalordimento, forse) anche al suo avversario.

Edoardo Gamacchio