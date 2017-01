ATP Doha: Risultati Live Semifinali. Novak Djokovic annulla cinque match point (di cui 4 consecutivi) elimina Verdasco ed approda in finale (Video)

Questi i risultati dal torneo ATP 250 di Doha.

Novak Djokovic salva cinque match point a Verdasco nel tiebreak del secondo set e conquista la finale.

Il campione serbo si è imposto su Fernando Verdasco con il risultato di 46 76 (7) 63 dopo 2 ore e 23 minuti di partita.

Da segnalare che nel tiebreak del secondo set Novak, dal 2 a 6, ha annullato quattro match point consecutivi e poi dopo aver annullato un’altra palla match, alla prima palla set a disposizione portava a casa la frazione per 9 punti a 7.

Novak non ha giocato un grande tennis ma è sempre stato incollato alla partita, dote fondamentale per un campione come lei.

ATP Doha 250 | Cemento | $1.237.190 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [3] Vasek Pospisil / Radek Stepanek



2. Fernando Verdasco vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 15:00)



3. [1] Andy Murray vs [3] Tomas Berdych