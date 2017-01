Hopman Cup: Roger Federer batte Richard Gasquet e avvicina la Svizzera alla Finale. Dichiara lo svizzero “Rimarrò nel circuito ancora un po’, se riuscirò a mantenere la forma” (Video)

Bella vittoria di Roger Federer che ha battuto Richard Gasquet nel primo singolare dell’ultima partita del Gruppo A dell’Hopman Cup che vede impegnati Svizzera vs Francia per l’accesso alla finale.

Il campione svizzero ha mostrato un ottimo tennis battendo il francese con il risultato di 61 64 in 57 minuti di partita.

Da segnalare che l’ex n.1 del mondo nel primo parziale dall’1 pari ha conquistato cinque game consecutivi, mostrando un gran bel tennis e vincendo la frazione per 6 a 1.

Nel secondo set Roger sull’1 pari metteva a segno il break decisivo a 30 e poi concedeva solo 4 punti nei restanti quattro turni di battuta portava a casa la partita per 6 a 4.

Al termine della partita Roger ha dichiarato: “Mi sono goduto i sei mesi di pausa dovuti al problemi fisico, ma sopratutto i diciotto anni nel tour. Rimarrò nel circuito ancora un po’, se riuscirò a mantenere la forma

Non mi rimane tanto tennis, ma sento di avere ancora molto da dare“.

Germany b. Great Britain 2-1

Heather Watson (GBR) d Andrea Petkovic (GER) 6-2 7-6(3)

Alexander Zverev (GER) d Dan Evans (GBR) 6-4 6-3

Petkovic / Zverev d Watson / Evans 4-2 4-2

Svizzera vs Francia

Roger Federer (SUI) d Richard Gasquet (FRA) 61 64