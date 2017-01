88 errori e…quasi la vince!

Non è roba da tutti i giorni assistere a una partita di tennis in cui una delle due parti in causa commette la bellezza di 88 errori non forzati: incredibile che l’artefice di tale misfatto sia Serena Williams, numero 1 del tennis mondiale detronizzata e che ha deciso di ricominciare la sua rincorsa al vertice dal torneo di Auckland.

Al suo esordio contro la connazionale Madison Brengle Serena ha perso in 3 set, lottando più con sé stessa che contro l’avversaria, non riuscendo praticamente mai a mettere due palline dall’altro lato della rete una dopo l’altra. Surreale come nonostante tutto ciò Serena sia stata a un passo dalla vittoria, segno tangibile della sua forza e del relativo valore della Brengle.

La più piccola delle Williams ci ha abituati a giornate NO in cui il suo power tennis diviene un demolition tennis (contro sé stessa): certo è che lo spettacolo fornito in quel di Auckland è stato per certi versi unico. Al di là dei numeri, presto ci dimenticheremo di tale sconfitta, Serena in primis, ma da “l’incontro degli errori/orrori” possiamo trarre indicazioni interessanti per questo inizio 2017.

Serena è distratta? Il recente annuncio del fidanzamento la distoglie dal suo principale obiettivo? Serena, complice gli anni che passano, in questa epoca della sua vita vuole dare la priorità alla sua vita privata piuttosto che a quella pubblica e sportiva? Possibile, ma ci credo poco. Anzi gli 88 errori saranno uno stimolo in più per riavvicinarsi al suo reale valore. Almeno ci proverà, è nel suo DNA da vincente lo spirito da fighter.

Potrà essere Serena competitiva già a Melbourne? Difficile ma non impossibile. Serena negli Slam è una macchina e in Australia sarà una delle pretendenti al titolo, ma per la prima volta in tanti anni non sarà la principale. La numero 1 Kerber non sembra essere al massimo dei suoi standard ma già più avanti rispetto alla statunitense. Radwanska e Halep per il primo Major, Muguruza insidia pericolosa se trova la forma, Cibulkova e Pliskova per continuare un ottimo finale del 2016 ma anche l’inglese Konta sembrano essere giocatrici in grado di mettere KO la Williams.

È davvero solo una brutta figura quella di Auckland? Si, la partita contro la Brengle va presa per quella che è…ossia una sola, singola partita di tennis. Troppo brutta per essere la vera Serena: attenzione però a quello che succederà a Melbourne, dove davvero si potrà parlare di crisi o rinascita. Io punto sulla seconda opzione.

Alessandro Orecchio