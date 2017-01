WTA Shenzhen: Camila Giorgi esce di scena in semifinale

Camila Giorgi si ferma in semifinale nel torneo WTA International di Shenzhen ($750.000, hard).

L’azzurra si è arresa a Alison Riske, classe 1990, n.39 WTA, con il risultato di 63 63 in 1 ora e 16 minuti di partita.

Primo set: Camila dopo aver mancato tre palle break nel secondo gioco, sul 3 pari, dal 40-15, e dopo aver commesso due doppi falli cedeva il turno di battuta ai vantaggi.

Sul 3 a 5 l’azzurra, dal 30-15, perdeva tre punti consecutivi cedeva il servizio e poi la frazione per 6 a 3.

Secondo set: La Riske in apertura di frazione piazzava un parziale di 12 punti a 1, con l’americana che si trovava avanti per 3 a 0.

Camila, dal canto suo, non si procurava palle break nel corso della frazione, con Alison che sul 5 a 3 teneva a 30 il turno di battuta, vincendo la partita per 6 a 3.

WTA Shenzhen Alison Riske [8] Alison Riske [8] 6 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 3 3 Vincitore: A. RISKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Riske 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 A. Riske 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Riske 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Riske 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Riske 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Riske 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

A. Riske - C. Giorgi

01:16:18

2 Aces 6

4 Double Faults 3

75% 1st Serve % 54%

33/42 (79%) 1st Serve Points Won 19/30 (63%)

7/14 (50%) 2nd Serve Points Won 14/26 (54%)

3/3 (100%) Break Points Saved 1/4 (25%)

9 Service Games Played 9

11/30 (37%) 1st Return Points Won 9/42 (21%)

12/26 (46%) 2nd Return Points Won 7/14 (50%)

3/4 (75%) Break Points Won 0/3 (0%)

9 Return Games Played 9

40/56 (71%) Total Service Points Won 33/56 (59%)

23/56 (41%) Total Return Points Won 16/56 (29%)

63/112 (56%) Total Points Won 49/112 (44%)

39 Ranking 81

26 Age 25

Pittsburgh, PA, USA Birthplace Macerata, Italy

Nashville, TN, USA Residence France

5′ 9″ (1.75 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

145 lbs. (66 kg) Weight 119 lbs. (54 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 1

$2,043,236 Career Prize Money $2,050,638

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Johanna Konta vs Katerina Siniakova



