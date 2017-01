Fabio Fognini passa alle Asics

Fabio Fognini comincerà la nuova stagione anche con un nuovo marchio di scarpe, le Asics, storico marchio giapponese.

Dichiara Fabio: “Sono contentissimo di aver firmato con Asics. Avrò il supporto di un brand la cui grande esperienza e competenza nella creazione di calzature da tennis tecnologicamente avanzate è riconosciuta a livello globale, e non vedo l’ora di iniziare la stagione 2017, un anno che sarà importantissimo per me sotto tanti punti di vista“.