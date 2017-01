Dusan Vemic sarà il nuovo vice allenatore di Novak Djokovic

Dusan Vemic sarà il vice-allenatore nel 2017 di Novak Djokovic.

Vemic, aveva già lavorato in passato con Novak, e ora dopo la partenza di Becker, prenderà il posto in forma fissa.

“Lo conosco da quando avevo cinque anni. Mi ha sempre trattato molto bene ed è disponibile per dare consigli. Siamo più che amici, è come la mia famiglia. E’ bello averlo nella mia squadra come assistente allenatore. Lui e Marian si trovano molto bene”.