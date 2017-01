WTA Sydney: Tabellone di Quali. Non c’è Francesca Schiavone

Francesca Schiavone si è cancellata dalle qualificazioni del torneo WTA Premier di Sydney ($776.000, hard).

Nessuna azzurra quindi sarà al via nel tabellone cadetto.

Tabellone di Qualificazione

(1) Shvedova, Yaroslava vs Broady, Naomi

(WC) Perez, Ellen vs Kozlova, Kateryna

Zheng, Saisai vs Lucic-Baroni, Mirjana

Tomova, Viktoriya vs (5) Bondarenko, Kateryna

(2) Mchale, Christina vs Brady, Jennifer

Linette, Magda vs Kucova, Kristina

Witthoeft, Carina vs Allertova, Denisa

Falconi, Irina vs (7) Dodin, Oceane

(3) Pironkova, Tsvetana vs Tig, Patricia Maria

Sakkari, Maria vs Rodina, Evgeniya

Stefkova, Barbora vs Vekic, Donna

(WC) Tjandramulia, Olivia vs (8) King, Vania

(4) Chirico, Louisa vs Cepelova, Jana

Lepchenko, Varvara vs Duan, Ying-Ying

(WC) Myers, Abbie vs (WC) Rodionova, Arina

Barthel, Mona vs (6) Kovinic, Danka