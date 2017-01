WTA Hobart: Tabellone di Qualificazione. Assenti Giorgi e Knapp

Non è entrata Karin Knapp nelle qualificazioni del torneo WTA International di Hobart ($250,000, hard).

Non ci sarà nemmeno Camila Giorgi impegnata ancora nel torneo di Shenzhen.

Tabellone di Qualificazione

(1) Nara, Kurumi vs (WC) Rogowska, Olivia

Vickery, Sachia vs Sasnovich, Aliaksandra

Maria, Tatjana vs Galfi, Dalma

Mertens, Elise vs (5) Hibino, Nao

(2) Buyukakcay, Cagla vs Soler-Espinosa, Sílvia

Fett, Jana vs Smitkova, Tereza

Pivovarova, Anastasia vs Haas, Barbara

Cepede Royg, Veronica vs (8) Sorribes Tormo, Sara

(3) Hsieh, Su-Wei vs Kostova, Elitsa

Burger, Cindy vs Georges, Myrtille

(WC) Sanders, Storm vs Martincova, Tereza

Boserup, Julia vs (7) Minella, Mandy

(4) Gibbs, Nicole vs Bogdan, Ana

(WC) Barty, Ashleigh vs Jang, Su Jeong

Alexandrova, Ekaterina vs Jakupovic, Dalila

(WC) Patterson, Tammi vs (6) Ozaki, Risa