Jasmine Paolini entra nelle qualificazioni degli Australian Open

Jasmine Paolini è entrata nelle qualificazioni degli Australian Open.

La tennista italiana, al suo primo main draw di quali in un torneo dello Slam in carriera, partirà in queste ore per Melbourne per essere presente alla prima prova del Grand Slam in carriera.

(Clicca per vedere l'entry list) Australian Open Quali Inizio torneo: 16/01/2017 | Ultimo agg.: 05/01/2017 09:43 Main Draw (cut off: 210 - Data entry list: 19/12/16 - Special Exempts: 1/2) 1. Marino

Marino 2. Han

Han 3. Crawford

Crawford 4. Voegele

Voegele 5. Maria

Maria 6. Brady

Brady 7. Boserup

Boserup 8. Sramkova

Sramkova 9. Pervak*pr

Pervak*pr 10. Zanevska

Zanevska 11. SASNOVICH

SASNOVICH 12. Zhu

Zhu 13. Mertens

Mertens 14. Soler Espinosa

Soler Espinosa 15. Cepede Royg

Cepede Royg 16. Bogdan

Bogdan 17. Chang

Chang 18. VIKHLYANTSEVA

VIKHLYANTSEVA 19. Hogenkamp

Hogenkamp 20. Zhang

Zhang 21. Townsend

Townsend 22. Sabalenka

Sabalenka 23. Vichery

Vichery 24. Shinikova

Shinikova 25. Kostova

Kostova 26. Stojanovic

Stojanovic 27. Burger

Burger 28. Fett*pr

Fett*pr 29. Hercog

Hercog 30. Krunic

Krunic 31. Jang

Jang 32. Liu

Liu 33. Morita

Morita 34. Haas

Haas 35. Sharipova

Sharipova 36. KULICHKOVA

KULICHKOVA 37. Glatch

Glatch 38. Tomova

Tomova 39. Jakupovic

Jakupovic 40. Barthel

Barthel 41. Soylu

Soylu 42. Galfi

Galfi 43. Moore

Moore 44. Martincova

Martincova 45. Pivovarova

Pivovarova 46. ABDURAIMOVA

ABDURAIMOVA 47. HRADECKA

HRADECKA 48. Goncalves

Goncalves 49. Razzano

Razzano 50. Govortsova

Govortsova 51. Stefkova

Stefkova 52. Smitkova

Smitkova 53. Abanda

Abanda 54. Rus

Rus 55. Mattek Sands

Mattek Sands 56. Lottner

Lottner 57. Krajicek*pr

Krajicek*pr 58. Han

Han 59. Celik

Celik 60. Jorovic

Jorovic 61. KERKHOVE

KERKHOVE 62. Kato

Kato 63. GLUSHKO

GLUSHKO 64. KALINSKAYA

KALINSKAYA 65. Georges

Georges 66. Sadikovic

Sadikovic 67. KAMENSKAY

KAMENSKAY 68. Lemoine

Lemoine 69. Rodionova

Rodionova 70. Perrin

Perrin 71. Loeb

Loeb 72. Majeric

Majeric 73. MUHAMMAD

MUHAMMAD 74. Pella

Pella 75. PODOROSKA

PODOROSKA 76. Jabeur

Jabeur 77. LYKINA

LYKINA 78. ZIDANSEK

ZIDANSEK 79. Kuwata

Kuwata 80. Blinkova

Blinkova 81. KOMARDINA

KOMARDINA 82. BUZARNESCU*pr

BUZARNESCU*pr 83. SAWAYANAGI

SAWAYANAGI 84. GJORCHESKA

GJORCHESKA 85. Pereira

Pereira 86. Hesse

Hesse 87. KUDERMETOVA

KUDERMETOVA 88. TEICHMANN

TEICHMANN

Alternates 1. GRAMMATIKOPOU (89)

GRAMMATIKOPOU (89) 2. KARATANTCHEVA (90)

KARATANTCHEVA (90) 3. Mitu (91)

Mitu (91) 4. Lim (92)

Lim (92) 5. Paolini (93)

Paolini (93)

Luigi Calvo