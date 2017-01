L’incredibile conversazione tra Madison Brengle e la sua allenatrice

Era già capitato in passato che le telecamere catturassero frammenti di conversazione, nel bel mezzo di un match, tra Madison Brengle e la sua allenatrice. Lo spezzone ripreso in questa occasione, durante la partita tra la statunitense e Serena Willams, è tuttavia quello che senza dubbio abbia fatto più notizia.

In un discorso dai toni forse appartenenti più a due amiche in un bar, la Brengle e la sua allenatrice hanno scherzato su quanto male la stessa Madison stesse giocando. “Pensi che sia una buona idea che io giochi ancora peggio, dopo il cambio campo?”, domandava ironicamente l’americana, tra le risa del pubblico che le era alle spalle. “Credo che (Serena) sia sorpresa da quanto io sia scarsa”, aggiungeva. Alla fine però, a dispetto della divertente “autocritica” mossa nei confronti di se stessa, la Brengle avrebbe vinto l’incontro in tre set.

Edoardo Gamacchio