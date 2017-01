Hopman Cup: Risultati di Giornata. La Svizzera vince anche con Federer perdente in singolare. Usa già in finale attendono la vincente di Svizzera vs Francia.

France d Great Britain 3-0

Kristina Mladenovic (FRA) d Heather Watson (GBR) 6-4 5-7 6-3

Richard Gasquet (FRA) d Dan Evans (GBR) 6-4 6-2

Mladenovic / Gasquet d Watson / Evans 4-3(4) 4-3(2)

Switzerland d Germany 2-1

Alexander Zverev (GER) d Roger Federer (SUI) 76(1) 67(4) 76(4)

Belinda Bencic (SUI) d Andrea Petkovic (GER) 63 64

Bencic / Federer d Petkovic / Zverev 41 42