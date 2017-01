Curiosa situazione nel match tra Federer e Zverev alla Hopman Cup

Curioso l’episodio avvenuto durante il match tra Roger Federer e Alexander Zverev alla Hopman Cup.

Nel primo set sul 6 a 5 in favore di Federer, con Zverev alla battuta, al tedesco veniva chiamata fuori una prima di servizio.

Alexander chiedeva al Giudice di Sedia se la palla fosse effettivamente fuori e l’arbitro confermava la chiamata, ma Federer con un sorriso gli diceva di sfidare l’arbitro perchè la prima poteva essere in campo (era un ace) e così Zverev chiamava occhio di falco e la palla era effettivamente buona con risate generali tra il pubblico ed i due giocatori.

WHAT A MOMENT!

Judge calls Zverev's serve out. Federer tells him to challenge. Zverev is in doubt, but challenges it after all. It was IN! pic.twitter.com/YDTSXQwhtF

— BreakPointBR (@BreakPointBR) 4 gennaio 2017