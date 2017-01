WTA Auckland: Risultati Terza Giornata. Fuori Serena Williams (ha commesso 88 errori gratuit). Out anche Venus per ritiro

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo WTA International di Auckland.

Serena Williams, autrice di 88 errori non forzati esce di scena al secondo turno per mano della connazionale Brengle. Venus Williams batte la wild card Jade Williams poi dà forfait per problemi al braccio.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000 – 1°-2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Jade Lewis vs [2] Venus Williams



WTA Auckland Jade Lewis Jade Lewis 6 2 Venus Williams [2] Venus Williams [2] 7 6 Vincitore: V. WILLIAMS

2. [4] Barbora Strycova vs Lucie Safarova



WTA Auckland Barbora Strycova [4] Barbora Strycova [4] 7 3 7 Lucie Safarova Lucie Safarova 5 6 6 Vincitore: B. STRYCOVA

3. [1] Serena Williams vs Madison Brengle



WTA Auckland Serena Williams [1] Serena Williams [1] 4 7 4 Madison Brengle Madison Brengle 6 6 6 Vincitore: M. BRENGLE

4. [8] Ana Konjuh OR Kirsten Flipkens vs Yanina Wickmayer



WTA Auckland Ana Konjuh [8] Ana Konjuh [8] 6 6 Yanina Wickmayer Yanina Wickmayer 1 2 Vincitore: A. KONJUH

5. Naomi Osaka vs [2] Venus Williams (non prima ore: 06:30)



WTA Auckland Naomi Osaka Naomi Osaka 0 Venus Williams Venus Williams 0 Vincitore: N. Osaka per ritiro

6. Varvara Lepchenko vs [3] Caroline Wozniacki



WTA Auckland Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 3 3 Caroline Wozniacki [3] Caroline Wozniacki [3] 6 6 Vincitore: C. WOZNIACKI

Grandstand – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [8] Ana Konjuh vs Kirsten Flipkens



WTA Auckland Ana Konjuh [8] Ana Konjuh [8] 6 3 6 Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 4 6 3 Vincitore: A. KONJUH

2. [6] Anastasia Pavlyuchenkova vs Julia Goerges



WTA Auckland Anastasia Pavlyuchenkova [6] Anastasia Pavlyuchenkova [6] 3 4 Julia Goerges Julia Goerges 6 6 Vincitore: J. GOERGES

3. Mirjana Lucic-Baroni vs [7] Jelena Ostapenko



WTA Auckland Mirjana Lucic-Baroni Mirjana Lucic-Baroni 2 6 Jelena Ostapenko [7] Jelena Ostapenko [7] 6 7 Vincitore: J. OSTAPENKO

4. [G] Alicja Rosolska / Taylor Townsend vs [WC] Marina Erakovic / Laura Robson (non prima ore: 04:00)



WTA Auckland Alicja Rosolska / Taylor Townsend Alicja Rosolska / Taylor Townsend 1 5 Marina Erakovic / Laura Robson Marina Erakovic / Laura Robson 6 7 Vincitori: ERAKOVIC / ROBSON

5. Julia Goerges vs Naomi Broady



WTA Auckland Julia Goerges Julia Goerges 7 6 Naomi Broady Naomi Broady 5 4 Vincitore: J. GOERGES

Court 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tatjana Maria / Nicole Melichar vs Demi Schuurs / Renata Voracova



WTA Auckland Tatjana Maria / Nicole Melichar Tatjana Maria / Nicole Melichar 6 4 7 Demi Schuurs / Renata Voracova Demi Schuurs / Renata Voracova 4 6 10 Vincitori: SCHUURS / VORACOVA

2. Naomi Broady vs Danka Kovinic (non prima ore: 00:30)



WTA Auckland Naomi Broady Naomi Broady 7 6 Danka Kovinic Danka Kovinic 6 3 Vincitore: N. BROADY

3. Kurumi Nara vs Lauren Davis



WTA Auckland Kurumi Nara Kurumi Nara 3 3 Lauren Davis Lauren Davis 6 6 Vincitore: L. DAVIS

4. [WC] Jade Lewis / Erin Routliffe vs Shuko Aoyama / Makoto Ninomiya



WTA Auckland Jade Lewis / Erin Routliffe Jade Lewis / Erin Routliffe 0 1 Shuko Aoyama / Makoto Ninomiya • Shuko Aoyama / Makoto Ninomiya 0 1

5. [O] Kirsten Flipkens / Jelena Ostapenko vs [2] Hao-Ching Chan / Yung-Jan Chan



WTA Auckland Kirsten Flipkens / Jelena Ostapenko Kirsten Flipkens / Jelena Ostapenko 7 3 10 Hao-Ching Chan / Yung-Jan Chan [2] Hao-Ching Chan / Yung-Jan Chan [2] 5 6 5 Vincitori: FLIPKENS / OSTAPENKO

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang vs Jocelyn Rae / Anna Smith



WTA Auckland Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang [4] Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang [4] 7 6 Jocelyn Rae / Anna Smith Jocelyn Rae / Anna Smith 5 2 Vincitori: DABROWSKI / YANG

2. María Irigoyen / Ipek Soylu vs Miyu Kato / Arina Rodionova



WTA Auckland María Irigoyen / Ipek Soylu María Irigoyen / Ipek Soylu 6 7 Miyu Kato / Arina Rodionova Miyu Kato / Arina Rodionova 2 6 Vincitori: IRIGOYEN / SOYLU

3. [1/G] Lucie Safarova / Barbora Strycova vs Annika Beck / Julia Goerges



Il match deve ancora iniziare

4. [O] Anastasia Pavlyuchenkova / Yanina Wickmayer vs [3] Kiki Bertens / Johanna Larsson