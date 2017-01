WTA Auckland: I risultati Live della terza giornata

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo WTA International di Auckland.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000 – 1°-2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Jade Lewis vs [2] Venus Williams



WTA Auckland Jade Lewis Jade Lewis 15 6 0 Venus Williams [2] • Venus Williams [2] 40 7 3 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 J. Lewis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 V. Williams 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Lewis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Lewis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 6-6 V. Williams 0-15 df 0-30 df 0-40 df 5-5 → 6-5 J. Lewis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Lewis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 J. Lewis 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Lewis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Williams 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Lewis 0-15 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Barbora Strycova vs Lucie Safarova



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Serena Williams vs Madison Brengle



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Ana Konjuh OR Kirsten Flipkens vs Yanina Wickmayer



Il match deve ancora iniziare

5. Naomi Osaka vs [WC] Jade Lewis OR [2] Venus Williams (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Varvara Lepchenko vs [3] Caroline Wozniacki



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [8] Ana Konjuh vs Kirsten Flipkens



WTA Auckland Ana Konjuh [8] Ana Konjuh [8] 6 3 6 Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 4 6 3 Vincitore: A. KONJUH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Flipkens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 5-3 A. Konjuh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Konjuh 15-0 15-15 df 40-15 2-2 → 3-2 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Konjuh 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Konjuh 15-0 40-0 2-5 → 3-5 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Konjuh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-4 → 2-4 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 ace 0-3 → 1-3 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df df 0-1 → 0-2 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 A. Konjuh 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Konjuh 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 K. Flipkens 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Konjuh 15-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [6] Anastasia Pavlyuchenkova vs Julia Goerges



WTA Auckland Anastasia Pavlyuchenkova [6] Anastasia Pavlyuchenkova [6] 0 0 Julia Goerges • Julia Goerges 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Goerges 0-0

3. Mirjana Lucic-Baroni vs [7] Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

4. [G] Alicja Rosolska / Taylor Townsend vs [WC] Marina Erakovic / Laura Robson (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Anastasia Pavlyuchenkova OR Julia Goerges vs Naomi Broady OR Danka Kovinic

Court 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tatjana Maria / Nicole Melichar vs Demi Schuurs / Renata Voracova



WTA Auckland Tatjana Maria / Nicole Melichar Tatjana Maria / Nicole Melichar 6 4 7 Demi Schuurs / Renata Voracova Demi Schuurs / Renata Voracova 4 6 10 Vincitori: SCHUURS / VORACOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 D. Schuurs / Voracova 0-1 D. Schuurs / Voracova 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 df 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 8-6 9-6 9-7 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Maria / Melichar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-5 → 4-5 T. Maria / Melichar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df 3-4 → 3-5 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Maria / Melichar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Maria / Melichar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Schuurs / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Maria / Melichar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Maria / Melichar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Maria / Melichar 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Schuurs / Voracova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 T. Maria / Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 T. Maria / Melichar 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 D. Schuurs / Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-1 → 2-1 T. Maria / Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Schuurs / Voracova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Naomi Broady vs Danka Kovinic (non prima ore: 00:30)



WTA Auckland Naomi Broady • Naomi Broady 15 5 Danka Kovinic Danka Kovinic 15 5 Ace - n.2 per N. B Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Broady 0-15 15-15 ace 5-5 D. Kovinic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 N. Broady 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Kovinic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 N. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Broady 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Kovinic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 N. Broady 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Kurumi Nara vs Lauren Davis



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Jade Lewis / Erin Routliffe vs Shuko Aoyama / Makoto Ninomiya



Il match deve ancora iniziare

5. [O] Kirsten Flipkens / Jelena Ostapenko vs [2] Hao-Ching Chan / Yung-Jan Chan



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang vs Jocelyn Rae / Anna Smith



WTA Auckland Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang [4] • Gabriela Dabrowski / Zhaoxuan Yang [4] 40 7 3 Jocelyn Rae / Anna Smith Jocelyn Rae / Anna Smith 40 5 0 Prima di servizio - Fallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Dabrowski / Yang 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 3-0 J. Rae / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 G. Dabrowski / Yang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Rae / Smith 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Dabrowski / Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Rae / Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 G. Dabrowski / Yang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 J. Rae / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Dabrowski / Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Rae / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Dabrowski / Yang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Rae / Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 G. Dabrowski / Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Rae / Smith 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 G. Dabrowski / Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Rae / Smith 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. María Irigoyen / Ipek Soylu vs Miyu Kato / Arina Rodionova



Il match deve ancora iniziare

3. [1/G] Lucie Safarova / Barbora Strycova vs Annika Beck / Julia Goerges



Il match deve ancora iniziare

4. [O] Anastasia Pavlyuchenkova / Yanina Wickmayer vs [3] Kiki Bertens / Johanna Larsson



Il match deve ancora iniziare