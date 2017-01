WTA Shenzhen: Camila Giorgi dopo 3 ore di battaglia è ai quarti di finale

Camila Giorgi approda ai quarti di finale nel torneo WTA International di Shenzhen ($750.000, hard).

La tennista di Macerata ha sconfitto al secondo turno per 67 (5) 75 64 la cinese Saisai Zheng, classe 1994, n.94 WTA dopo una battaglia di 3 ore e 3 minuti di partita.

Ai quarti di finale Camila Giorgi sfiderà Qiang Wang, classe 1992, n.71 WTA.

Primo set: La Giorgi sotto per 2 a 5, con due break, recuperava i due servizi di svantaggio e dopo aver annullato anche una palla set sul 3 a 5, 40-30, con la cinese alla battuta impattava sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui Camila andava sotto per 0 a 4.

La tennista di Macerata recuperava lo svantaggio fino al 4 a 5 e battuta per la cinese, che però conquistava il decimo punto e alla seconda palla set a disposizione (con la Giorgi al servizio), portava a casa la frazione per 7 punti a 5.

Secondo set: L’azzurra avanti per 5 a 4 e servizio a disposizione, dal 40-15, mancava due palle set e perdeva malamente il game di battuta.

Sul 5 pari arrivava un nuovo break per la n.3 d’Italia (con tre vincenti) ed un deleterio doppio fallo della cinese sul break point.

Sul 6 a 5 la Giorgi questa volta teneva con autorità la battuta (a 0) e con un punto conquistato a rete portava a casa la frazione per 7 a 5.

Da segnalare anche che sul 6-5 15-0 l’italiana conquistava il punto più bello dell’incontro mettendo a segno un bel passante di diritto dopo aver recuperato un bel pallonetto alla tennista asiatica.

Terzo set: La Zheng sul 2 a 1 in suo favore, senza break, chiamava il fisioterapista per un problema alla schiena.

Alla ripresa, dopo 9 minuti di pausa dall’ultimo punto giocato, la Giorgi annullava una pericolosa palla break nel quarto game e poi sul 2 pari, metteva a segno il break ai vantaggi (dallo 0-40), con la cinese che sul break point commetteva un grave errore di diritto, dopo un’ottima prima di servizio.

Sul 4 a 2 nuovo break per l’italiana (a 30), che però quando ha servito per il match sul 5 a 2, ha ceduto, dal 30-15, il turno di battuta ai vantaggi.

Sul 5 a 4 l’azzurra nuovamente impegnata a servire per il match si trovata sotto per 15-40, dopo aver commesso tre errori gratuiti.

La Giorgi però annullava cona autorità i due break point e sulla palla match metteva a segno un grandissimo punto, piazzando una bellissima voleè di rovescio e chiudendo la partita per 6 a 4.

WTA International Shenzhen – Hard

2T Giorgi – Zheng (1-0) 3 incontro dalle ore 05:00



WTA Shenzhen Camila Giorgi Camila Giorgi 6 7 6 Saisai Zheng Saisai Zheng 7 5 4 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Zheng 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-5 → 6-5 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-4 → 5-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

6 Aces 24 Double Faults 763% 1st Serve % 64%48/75 (64%) 1st Serve Points Won 47/73 (64%)22/44 (50%) 2nd Serve Points Won 16/41 (39%)7/12 (58%) Break Points Saved 10/17 (59%)17 Service Games Played 1726/73 (36%) 1st Return Points Won 27/75 (36%)25/41 (61%) 2nd Return Points Won 22/44 (50%)7/17 (41%) Break Points Won 5/12 (42%)17 Return Games Played 1770/119 (59%) Total Service Points Won 63/114 (55%)51/114 (45%) Total Return Points Won 49/119 (41%)121/233 (52%) Total Points Won 112/233 (48%)

Zheng – Giorgi

Feb 05, 1994 Birthday: Dec 30, 1991

22 years Age: 25 years

China China Country: Italy Italy

84 Current rank: 81

60 (Aug 22, 2016) Highest rank: 30 (Aug 03, 2015)

366 Total matches: 407

$1 598 341 Prize money: $2 050 638

758 Points: 769

Right-handed Plays: Right-handed