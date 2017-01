Gli obiettivi di Kei Nishikori secondo il suo coach Dante Bottini

Kei Nishikori prosegue inesorabile lungo il proprio percorso di crescita professionale e, in tale ottica, il 2017 rappresenterà un crocevia di fondamentale importanza in cui il giapponese sarà chiamato a dare il suo meglio se vorrà una volta per tutte muovere il passo decisivo verso la conquista dei traguardi più prestigiosi.

Il suo allenatore, Dante Bottini, ha nel frattempo parlato con toni di indubbia soddisfazione in merito al lavoro svolto durante la pre-season. “Abbiamo avuto poco tempo, però tutto quello che (Nishikori) ha fatto nella pre-season è stato eccezionale”, ha osservato l’argentino, il quale si è poi tuttavia mostrato cauto in vista dell’avvio di stagione: “dovremo andare di partita in partita”, è stato infatti l’avvertimento.

Passando agli obiettivi del proprio allievo, però, Bottini non si è di certo nascosto. “Dobbiamo iniziare a vincere i Masters1000 -un traguardo a cui siamo andati vicini già l’anno scorso, finire la stagione tra i primi otto e vincere un torneo del Grande Slam”, ha dichiarato l’allenatore, con estrema franchezza.

Edoardo Gamacchio