Andy Murray: “La mia sfida più grande sarà quella di cercare di vincere il Roland Garros”

Andy Murray non è apparso nella migliore delle condizioni sui campi del Mubadala World Tennis Championships, dove è caduto sconfitto per mano di David Goffin ed ha faticato parecchio per avere la meglio su Milos Raonic.

Prima di raggiungere Doha per iniziare la stagione ufficiale, il tennista di Dunblane ha parlato in conferenza stampa delle sue aspettative per il 2017. “Sarà difficilissimo mantenere la prima posizione, visto che tutto si è deciso in un solo match”, ha esordito.

“Non sono riuscito a fare sempre le scelte giuste con i miei colpi qui ad Abu Dhabi perché, nonostante giocassimo ad un buon livello, mancava la pressione per essere pienamente concentrati”, ha proseguito lo scozzese, fornendo così la propria spiegazione in merito al rendimento altalenante tenuto negli Emirati.

“La mia sfida più grande sarà quella di cercare di vincere il Roland Garros, dove vado migliorando di anno in anno”, ha concluso Murray.

Edoardo Gamacchio