Dopo sei mesi Roger Federer di nuovo in campo. Alla Hopman Cup lo svizzero ha battuto Evans in due set (Video)

Federer ritorna in campo

Dopo sei mesi Roger Federer è ritornato in campo.

Lo svizzero nella prima partita dell’incontro tra Svizzera e Gran Bretagna di Hopman Cup ha sconfitto Daniel Evans con il risultato di 63 64 in 1 ora e 1 minuto di gioco.

Da segnalare che Roger è sembrato in discreta forma e non ha perso mai il servizio nel corso della partita.

Al termine della partita Roger ha dichiarato: “Mi sono fatto male in bagno mentre ero con i miei figli. Non esattamente il modo ideale per ritirarmi dal tennis” – ha sorriso l’ex n.1 del mondo.