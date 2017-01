WTA Shenzhen: Camila Giorgi al secondo turno

Camila Giorgi accede al secondo turno nel torneo WTA International di Shenzhen ($750.000, hard).

La tennista di Macerata ha sconfitto all’esordio la lucky loser rumena Ana Bogdan, classe 1992, n.129 WTA, che ha preso il posto di Timea Bacsinszky, con il risultato di 16 76 (5) 63 dopo 1 ora e 51 minuti di partita.

Al secondo turno Camila sfiderà Saisai Zheng, classe 1994 e n.84 WTA.

Da segnalare che nel secondo set l’azzurra ha servito per il set sul 5 a 4 ma ha ceduto il turno di battuta a 30, dal 30-15.

Sul 5 a 6, 30 pari, la n.3 d’Italia sul 30 pari è stata a due punti dalla sconfitta ma in quel momento piazzava due punti consecutivi e teneva la battuta.

Nel tiebreak la Giorgi si portava sul 5 a 3, prima di chiudere la frazione per 7 punti a 5, alla seconda palla set a disposizione.

Nel terzo e decisivo set la Giorgi sul 2 pari annullava una delicata palla break e poi nel game successivo piazzava il break a 30.

Sul 5 a 3 poi Camila teneva con autorità il turno di battuta a 0 vincendo la partita per 6 a 3.

WTA International Shenzhen – Hard

1T Bogdan – Giorgi (0-0) 2 incontro dalle ore 04:00



WTA Shenzhen Ana Bogdan Ana Bogdan 6 6 3 Camila Giorgi Camila Giorgi 1 7 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

A. Bogdan - C. Giorgi

02:02:26

7 Aces 10

8 Double Faults 8

62% 1st Serve % 55%

38/56 (68%) 1st Serve Points Won 41/55 (75%)

16/34 (47%) 2nd Serve Points Won 17/45 (38%)

2/5 (40%) Break Points Saved 5/10 (50%)

13 Service Games Played 15

14/55 (25%) 1st Return Points Won 18/56 (32%)

28/45 (62%) 2nd Return Points Won 18/34 (53%)

5/10 (50%) Break Points Won 3/5 (60%)

15 Return Games Played 13

54/90 (60%) Total Service Points Won 58/100 (58%)

42/100 (42%) Total Return Points Won 36/90 (40%)

96/190 (51%) Total Points Won 94/190 (49%)

130 Ranking 83

24 Age 25

Sinaia, Romania Birthplace Macerata, Italy

Sinaia, Romania Residence France

5′ 6” (1.72m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

130 lbs. (59 kg) Weight 119 lbs. (54 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro

28/14 Year to Date Win/Loss 23/24

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$238,741 Career Prize Money $2,050,638