La classifica del tennis italiano di fine 2016 a confronto con quella di inizio anno, ordinate per quattro fasce d’età e tenendo conto dei primi 500 atp e dei 1000 solo per gli under 20. Tre giovani nei 500 contro i cinque dell’anno scorso (allora in quella fascia d’età erano nell’ordine Donati, Bahamonde, Sonego, Quinzi, Napolitano) e undici nei 1000 atp (anche allora erano undici, rispetto ad allora sono usciti Massara, Capecchi, Di Nicola e Vavassori tutti classe 1995 che nel frattempo non sono riusciti ad entrare nei 500 atp) e trentuno giocatori nella top500 contro i 32 dell’anno scorso (sono usciti nel frattempo Giacalone, Naso, Marcora, Riccardo Ghedin, Trevisan e Cipolla).

fascia 1- 1999-1996 (under 20) BABY (top1000)

QUINZI, 1996, 291 atp, (inizio anno 424), +133

BERRETTINI, 1996, 435 atp, (inizio anno 525), +90

PELLEGRINO, 1997, 482 atp, (inizio anno 1545), +1063

BAHAMONDE, 1996, 539 atp (inizio anno 362), – 177

STEFANINI, 1996, 657 atp, (inizio anno 1255), +598

BALDI, 1996, 716 atp, (inizio anno 894), +178

OCLEPPO, 1997, 729 atp, (inizio anno 1061), +332

BRANCACCIO, 1997, 754 atp, (inizio anno 1281), +527

MORONI, 1998, 818 atp, (inizio anno 2220), +1402

CARLI, 1996, 870 atp, (inizio anno 1042), +172

VIGANI, 1996, 914 atp, (inizio anno 2110), + 1196

fascia 2 – 1995-1993 (under 23) GIOVANI

NAPOLITANO, 1995, 172 atp, (inizio anno 406), +304

DONATI, 1995, 207 atp, (inizio anno 180), -27

SONEGO, 1995, 300 atp, (inizio anno 370), +70

MAGER, 1994, 335 atp, (innizio anno 327), -8

EREMIN, 1993, 338 atp, (inizio anno 338), -

BONADIO, 1993, 495 atp, (inizio anno 517), -22

fascia 3 – 1992-1986 (24-30) MATURI

FOGNINI, 1987, 49 atp, (inizio anno 21), -28

FABBIANO, 1989, 124 atp, (inizio anno 157), +31

GIANNESSI, 1990, 128 atp, (inizio anno 254), +126

GAIO, 1992, 175 atp, (inizio anno 245), +70

CECCHINATO, 187 atp, (inizio anno 90), -97

GIUSTINO, 1991, 213 atp, (inizio anno 252), +40

BELLOTTI, 1991, 228 atp, (inizio anno 242), +14

CARUSO, 1992, 253 atp, (inizio anno 227), -26

ARNABOLDI, 1987, 265 atp, (inizio anno 158), -93

BEGA, 1991, 309 atp, (inizio anno 323), +14

TRAVAGLIA, 1991, 326 atp, (inizio anno 457), +131

VIOLA, 1987, 378 atp, (inizio anno 288), -90

CREPALDI, 1990, 439 atp, (inizio anno 324), -115

BORTOLOTTI, 1991, 456 atp, (inizio anno 397), -59

FRIGERIO, 1989, 472 atp, (inizio anno 788), +316

FORTUNA, 1990, 478 atp, (inizio anno 516), +38

fascia 4 – 1985 in poi (over 30) SENIOR

LORENZI, 1981, 40 atp, (inizio anno 68), +28

SEPPI, 1984, 87 atp, (inizio anno 29), -58

VANNI, 1985, 157 atp, (inizio anno 106), -49

VOLANDRI, 1981, 267 atp, (inizio anno 192), -75

TRUSENDI, 1985, 375 atp, (inizio anno 837), +462

BOLELLI, 1985, 464 atp, (inizio anno 58), -404

