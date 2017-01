Si ritira Somdev Devvarman

Somdev Devvarman ha deciso di ritirarsi dal tennis professionistico.

L’indiano ha annunciato la notizia attraverso un tweet: “Si comincia il 2017 in modo nuovo, col ritiro dal tennis professionistico. Grazie a tutti per l’amore e il sostegno negli anni.”

Giocatore professionista solamente dal 2008, pur avendo disputato tornei dell’ATP già nel 2002, si è trasferito negli USA per studiare all’Università della Virginia, ottenendo una laurea in sociologia nel 2008, anno del suo ingresso nel professionismo.

In carriera è stato come best ranking in singolare al n.62 del mondo e nei tornei dello Slam non è mai andato oltre il secondo turno.

Nei challenger ha conquistato cinque successi nella sua carriera e nel circuito future ha ottenuto quattro vittorie.

Da segnalare anche che ha vinto per la sua università il titolo NCAA sia nel 2007 (battendo John Isner) che nel 2008 (battendo J.P. Smith). Tra gli altri successi, vanno ricordati l’oro ai Giochi del Commonwealth del 2010 e quello sia in singolo che in doppio ai Giochi asiatici. Durante il mese di febbraio del 2011 è stato nominato sportivo dell’anno per l’India presso Bangalore dalla rivista Sports Illustrated, insieme al cricketista Sachin Tendulkar.