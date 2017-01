ATP Doha: Risultati Turno Decisivo Quali. Alessandro Giannessi nel tabellone principale. Al primo turno sfiderà Berdych

Questi i risultati dal torneo ATP 250 di Doha.

Alessandro Giannessi conquista il tabellone principale.

L’azzurro ha sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni Mirza Basic, con il risultato di 64 62 in 1 ora e 21 minuti di partita.

ATP Doha Mirza Basic Mirza Basic 4 2 Alessandro Giannessi [7] Alessandro Giannessi [7] 6 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Basic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Basic 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 M. Basic 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Basic 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Alessandro Giannessi – Mirza Basic

May 30, 1990 Birthday: Jul 12, 1991

26 years Age: 25 years

Italy Italy Country: Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina

128 Current rank: 181

126 (Nov 14, 2016) Highest rank: 109 (Feb 08, 2016)

466 Total matches: 482

$423 719 Prize money: $348 870

475 Points: 318

Left-handed Plays: Right-handed

Main Draw

(1) Murray, Andy vs Chardy, Jeremy

Melzer, Gerald vs Mathieu, Paul-Henri

Lorenzi, Paolo vs Almagro, Nicolas

Jaziri, Malek vs (7) Kohlschreiber, Philipp

(3) Berdych, Tomas vs (Q) Giannessi, Alessandro

(WC) Yuksel, Anil vs Vesely, Jiri

Bagnis, Facundo vs Brown, Dustin

Kuznetsov, Andrey vs (5) Tsonga, Jo-Wilfried

(6) Karlovic, Ivo vs Marchenko, Illya

(WC) Zayid, Mubarak Shannan vs Khachanov, Karen

(Q) Pospisil, Vasek vs Verdasco, Fernando

Haase, Robin vs (4) Goffin, David

(8) Baghdatis, Marcos vs (Q) Stepanek, Radek

(WC) De Greef, Arthur vs (Q) Safwat, Mohamed

Zeballos, Horacio vs Mayer, Florian

Struff, Jan-Lennard vs (2) Djokovic, Novak

ATP Doha 250 | Cemento | $1.237.190 – Turno Decisivo Quali

Court 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [1] Nikoloz Basilashvili vs [8] Vasek Pospisil



ATP Doha Nikoloz Basilashvili [1] Nikoloz Basilashvili [1] 2 1 Vasek Pospisil [8] Vasek Pospisil [8] 6 6 Vincitore: V. POSPISIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 1-6 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [2] Radek Stepanek vs Enrique Lopez-Perez



ATP Doha Radek Stepanek [2] Radek Stepanek [2] 6 6 Enrique Lopez-Perez Enrique Lopez-Perez 1 4 Vincitore: R. STEPANEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 E. Lopez-Perez 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 4-3 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Lopez-Perez 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Stepanek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Stepanek 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 E. Lopez-Perez 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 R. Stepanek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Lopez-Perez 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Stepanek 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 E. Lopez-Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Stepanek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Vincent Millot vs Mohamed Safwat