Ana Ivanovic al Times: “Il mio corpo mi ha consigliato di smettere. Nonostante abbia solo 29 anni, non mi sento più in grado di competere ad alto livello e dunque preferisco smettere di giocare”

Ana Ivanovic è stata nel tennis professionistico per 13 anni. Dall’ingresso in Top-25 nel 2005, Ivanovic non ne era mai uscita sino a questa stagione, chiusa al 63esimo posto.

La serba ha chiuso la stagione per undici anni consecutivi in Top-25, per nove in Top-20 e per tre in Top-5 (2007, 2008 e 2014).

L’annata conclusa da qualche settimana non ha soddisfatto la Ivanovic, che ha preso dunque la scelta più logica possibile, quella del ritiro.

“Il mio corpo mi ha consigliato di smettere. Nonostante abbia solo 29 anni, non mi sento più in grado di competere ad alto livello e dunque preferisco smettere di giocare.

Il campo da tennis è qualcosa che amo, non voglio che mi provochi dolore e allo stesso tempo non voglio forzarmi a giocare”, ha commentato Ivanovic in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico Times.

La serba, che nel corso del 2016 ha ripetutamente detto di non volersi ritirare a fine anno, ha confermato che la decisione non è stata presa da un giorno all’altro: “Avevo in testa questa cosa già da diverso tempo. Quest’anno ho trascorso tanto tempo a casa con la famiglia e mi ci sono abituata; mi piace poter fare ciò che mi piace assieme a parenti e amici. Sentivo il bisogno di stare a casa”.

Ana, che ha partecipato all’edizione dell’IPTL (International Premier Tennis League), si stava allenando al fine di preparare la tournèe australiana e l’Australian Open 2017 quando ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. La giocatrice di Belgrado, dal 2005, non aveva mai saltato una prova del Grande Slam.

Lorenzo Carini