WTA Brisbane: Sara Errani fuori al primo turno. Francesca Schiavone eliminata al turno decisivo nelle quali (Video)

Questi i risultati delle giocatrici italiane impegnate nel torneo WTA Premier di Brisbane ($1.000.000, hard).

Sara Errani esce di scena al primo turno nel torneo WTA Premier di Brisbane.

Sarita, numero 49 Wta, ha perso per 63 63, in un’ora e 19 minuti, dalla statunitense Christina McHale, numero 45 del ranking mondiale.

Da segnalare che l’azzurra nel primo parziale subiva i break nel terzo ed al nono gioco (sempre a 30) e senza procurarsi alcuna palla break nel corso della frazione cedeva il parziale per 6 a 3.

Nel secondo set Sarita sotto per 1 a 5, recuperava un break nel settimo gioco (a 15), ma sul 5 a 3 l’americana per la seconda volta impegnata a servire per il match, dallo 0-30, piazzava quattro punti consecutivi teneva la battuta e chiudeva la contesa per 6 a 3.

Nel turno decisivo delle qualificazioni non ce l’ha fatta Francesca Schiavone. La milanese, numero 103 Wta, è stata eliminata per 61 62 dalla serba Aleksandra Krunic, numero 149 del ranking mondiale.

WTA Premier Brisbane – Hard

1T Mchale – Errani (1-4) ore 03:00



WTA Brisbane Christina Mchale Christina Mchale 6 6 Sara Errani Sara Errani 3 3 Vincitore: C. MCHALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 C. Mchale 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Mchale 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mchale – Errani

May 11, 1992 Birthday: Apr 29, 1987

24 years Age: 29 years

United States United States Country: Italy Italy

45 Current rank: 49

24 (Aug 27, 2012) Highest rank: 5 (Aug 26, 2013)

450 Total matches: 746

$2 828 206 Prize money: $12 736 385

1 225 Points: 1 155

Right-handed Plays: Right-handed

TDQ Krunic – Schiavone (0-1) ore 03:00



WTA Brisbane Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 6 6 Francesca Schiavone [7] Francesca Schiavone [7] 1 2 Vincitore: A. KRUNIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Krunic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 5-1 F. Schiavone 0-15 0-30 df 0-40 3-1 → 4-1 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Krunic – Schiavone

Mar 15, 1993 Birthday: Jun 23, 1980

23 years Age: 36 years

Serbia Serbia Country: Italy Italy

144 Current rank: 103

62 (Jul 20, 2015) Highest rank: 4 (May 02, 2011)

393 Total matches: 921

$1 055 092 Prize money: $10 823 955

419 Points: 642

Right-handed Plays: Right-handed